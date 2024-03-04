محافظ القاهرة: حملات مكثفة على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها.

وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة علي توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين مع تشكيل الغرفة الوقائية تحت إشراف فريق إدارة الأزمات ورئيس القطاع وتفعيل الإجراءات الوقائية ( مراقبة الأغذية – صحة البيئة – مكافحة ناقلات الأمراض -الادارة العامة للصيدلة وحدات الرعاية الأساسية – التثقيف الصحي ) .

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك فقد قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بوضع خطة عمل تتضمن عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة ، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها ، و تكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفاءها للإشتراطات الصحية، مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن ( تصنيع – وعرض ) المخللات و الحلويات بمختلف أنواعها ( شرقية – غربية ) ، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأغذية الخاصة بمنع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وتشكيل حملات مشتركه مع مختلف المناطق الطبية ( صباحية – ومسائية ) من أجل تكثيف العمل كمًا ونوعًا ، و إرسال منشور دوري لجميع المناطق بهذا الشأن ، وإخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة بجميع ما تم من إجراءات ومتابعة التأمين الاستراتيجي للوجيستيات مثل تأمين شبكة الأكسجين ووجود إحتياطي كافي من الإمدادات – تأمين مولدات الكهرباء ووجود إحتياطي كافي من السولار – متابعة تأمين السلامة و الصحة المهنية لكافة أقسام المستشفيات. رفع درجة الاستعداد في بنوك الدم التابعة لمديرية الشئون الصحية طوال ال٢٤ ساعة.

وأضاف د. محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية أنه تم توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة و التأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية والغير طبية بكفاءة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجى ٠١١٠١١٣٥٦٥٢، ٠١١٠١١٣٥٦٥٩ ، وغرفة طوارئ العلاجي بالوزارة ١٣٧ ، وغرفة طوارئ الوقائي بالمديرية ٠٢٢٣٩١٨٩٦٨، وغرفة طوارئ الوقائي بالوزارة ١٠٥ ، ٠٢٢٧٩٢٣٦٠٨ ، ٠٢٢٧٩٢١٠٦٠ ، ومعهد السموم بجامعة القاهرة ٠٢٢٣٦٤٣١٢٩٩، ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢ ، ومعهد السموم جامعة عين شمس ٠٢٢٦٨٤٠٩٠٢، ٠٢٢٤٨٢٣٣١٤ .

وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على إتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة ، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصي فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم .