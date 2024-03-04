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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: 13 مجزرة راح ضحيتها 124 فلسطينيا و210 مصابين خلال 24 ساعة

غزة
غزة
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أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد 124 فلسطينيا، وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الحرب الإسرائيلي على القطاع إلى  30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. 
 

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