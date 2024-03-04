أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد 124 فلسطينيا، وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الحرب الإسرائيلي على القطاع إلى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
بوابة العرب
صحة غزة: 13 مجزرة راح ضحيتها 124 فلسطينيا و210 مصابين خلال 24 ساعة
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أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد 124 فلسطينيا، وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ال(24) ساعة الماضية.
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد 124 فلسطينيا، وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ال(24) ساعة الماضية.