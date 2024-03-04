صحة غزة: 13 مجزرة راح ضحيتها 124 فلسطينيا و210 مصابين خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد 124 فلسطينيا، وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الحرب الإسرائيلي على القطاع إلى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

