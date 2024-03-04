ضبط شخصين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (40) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

