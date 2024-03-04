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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط شخصين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مل
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).
 وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (40) مليون جنيه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مكافحة جرائم الأموال العامة القانونية