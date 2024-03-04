ads
الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرتين بالعقار المشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية التنقيب