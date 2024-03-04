وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان القدير جميل برسوم بعد صراع طويل مع المرض، وأعلن هذا الخبر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

وقال الأب بطرس: "الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام آمين، نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعًا بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وفي هذا السياق، حرص المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، على تكريم الفنان جميل برسوم حيث قال الراحل: "كنت خايف أموت قبل ما اتكرم".