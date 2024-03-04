الجيش الصومالي: مقتل 35 إرهابيا من حركة الشباب

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الاثنين أنه قتل 35 إرهابيًا من حركة الشباب بدعم من قوات ولاية جوبا لاند.

وأضاف الجيش الصومالي أنه تم أسر 7 آخرين على قيد الحياة من حركة الشباب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأشارت الوكالة الصومالية إلى أنه خلال العمليات الهجومية جرت في مناطق موسى حاجي ومالايلاي وتردهو وباكسار سافكا ومناطق أخرى في جوبا السفلى.