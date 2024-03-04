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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش الصومالي: مقتل 35 إرهابيا من حركة الشباب

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الاثنين أنه قتل 35 إرهابيًا من حركة الشباب بدعم من قوات ولاية جوبا لاند.
وأضاف الجيش الصومالي أنه تم أسر 7 آخرين على قيد الحياة من حركة الشباب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأشارت الوكالة الصومالية إلى أنه خلال العمليات الهجومية جرت في مناطق موسى حاجي ومالايلاي وتردهو وباكسار سافكا ومناطق أخرى في جوبا السفلى.

الجيش الصومالى حركة الشباب ولاية جوبا لاند