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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة الكبرى

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيةالأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي وصلت نسبة التنفيذ به الى 83%، و يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى .

و يتم استكمال اعمال التدبيش على بحر الملاح امام كوبرى الشركة  وإزالة الكحلة القديمة واستكمال اعمال فرد وتشغيل السن بالإضافة الى استكمال صب قواعد الأعمدة.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المرورى وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين. مشيرا  إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

إعاقة الحركه المروريه التكدس المروري المحلة الكبرى