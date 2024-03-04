عبدالرحيم كمال ينعى جمال برسوم: فنان مميز وله طعم خاص

نعى الكاتب عبدالرحيم كمال، الفنان جميل برسوم، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

ونشر الكاتب عبدالرحيم كمال، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنان الراحل جميل برسوم معلقا: "رحم الله الفنان جميل برسوم".

وتابع: "شارك معنا في مسلسلات دهشة، ونجيب زاهي زركش، وفيلم الكنز، ممثل مصري مميز وله طعم خاص".

وقد شارك الفنان جميل برسوم في العديد من الأعمال الفينة في السينما والتليفزيون، أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000، و"تحت الوصاية" عام 2023، وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009، و"الفيل الأزرق" عام 2014، وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا.