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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

لابيد: بن جفير يهدد الأمن القومى الإسرائيلى

عاجل للقاهرة الإخبارية
عاجل للقاهرة الإخبارية
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قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يشكل خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". 
وأشار، إلى أن أي رئيس وزراء طبيعي كان سيقيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي فورا.

زعيم المعارضة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي