لابيد: بن جفير يهدد الأمن القومى الإسرائيلى

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يشكل خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار، إلى أن أي رئيس وزراء طبيعي كان سيقيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي فورا.