اليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 11 تقريرا للجان النوعية، عن اقتراحات برغبة، إلى الحكومة؛ لاتخاذ اللازم بشان ما جاء فيها، وهى كالتالي:

1- تقريرا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائـب أكمـل نـجـاتي؛ بشـأن: "سـرعة إصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الماليـة العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والإداء، والاقتراح المقدم من النائب حازم الجندي؛ بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر.

2-تقرير اللجنـة المشتركة من لجنـة الشئون المالية والاقتصـادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحليـة والنقـل عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن السيد النائـب أيمـن عبـد المحسـن؛ بشـأن استكمال مشروع الطريق الدائري بمركـز دكرنس بمحافظـة الدقهليـة ضـمن مشروعات البنية التحتية وذلـك بعـد اعتمـاد مـالي إضـافي بقيمـة عشـرين مليون جنية لهذا الغرض.

3-تقرير لجنـة الشباب والرياضـة عـن الاقتراح برغبـة المقدم من السيد النائب محمد عمارة بشـأن تعظيم دور مراكـز الشـبـاب مـن خـلال تدريب وتأهيل الشباب نحـو خـلـق فـرص عمل جديدة للشباب.

4- ثلاثة تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمـد السباعي؛ بشـأن عـدم بيـع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بتوصية طبية ومن النائـب مـؤمن معـاذ؛ بشـأن:" فصـل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة ومن النائب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر؛ بشـأن" رفع كفاءة خدمـة العـلاج الطبيعي بمستشفيات محافظة قنا.

5- ثلاثة تقارير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عيسـى الشـريف بشـأن سـرعة تنفيذ أعمـال تطـوير مستشـفـى حـلـوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديم التى هدمه عام 2019 ومن النائـب عيسـى الشـريف بشـأن إنشـاء مستشـفى متخصـص للأمـراض صدرية بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة، ومن النائـب رمضـان إمـام بشـأن إنشـاء عـدد مـن الوحـدات الصحية بقـرى محافظـة الإسماعيلية وضـم عـدد مـن الوحـدات الأخـرى لمنظومـة التـأمين الصـحي الشامل.

6-تقرير لجنة الزراعـة والـري عـن طلبـي المناقشة العامة المقدمين من النائب محـمـد صبري أبـو إبـراهيم، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن السـادة الأعضـاء لاستيضاح سياسـة الحكومـة بشـأن" الثروة السمكية و النائبـة هالـة كمـال، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:" الثروة السمكية اكتفاء ذاتي وأمن عذائي".