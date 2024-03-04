غدا.. أليو ديانج يخضع لعملية في الركبة بالنمسا

يخضع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعملية جراحية في الركبة غدًا الثلاثاء في النمسا بعد الاصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وسافر أليو ديانج إلى النمسا أمس الأحد بعد عرض التقارير الطبية الخاصة به على الطبيب النمساوي كريستيان فليك والذي طلب حضور اللاعب للخضوع لعملية منظار استكشافي في الركبة.

وسيحدد المنظار الاستكشافي للركبة، سبب آلام التي يعاني منها اللاعب وطريقة العلاج سواء بإجراء عملية تنظيف للركبة أو خياطة في الغضروف.

وكشف مصدر بالأهلي أنه في حال إجراء عملية تنظيف للركبة سيغيب أليو ديانج لمدة شهر ونصف، أمام في حالة الخضوع لعملية “خياطة في الركبة” سيغيب اللاعب المالي لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور.