اليوم.. مجلس الأهلي يعقد اجتماعا في الشيخ زايد لتحديد رئيس بعثة الفريق في السعودية

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مهما اليوم الاثنين في مقر النادي بالشيخ زايد لمناقشة عددا من الملفات الهامة داخل النادي.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع تحديد رئيس بعثة الأهلي في السعودية وترتيبات السفر استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض بنهائي بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022 - 2023 .

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي تلقى دعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية وراعي مباراة نهائي الكأس على هامش موسم الرياض، وذلك لحضور مباراة القمة ولكن إدارة النادي الأهلي لم تعلن موقفها بعد خاصة في ظل توتر العلاقة بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ في الفترة الأخيرة.