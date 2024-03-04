مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة بشاحنة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح من جراء حادث تصادم شاحنة بسيارة على جسر في العاصمة الهندية /نيودلهي/.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية أمس الأحد - إن التحقيقات الأولية كشفت أن السيارة كانت قادمة من مدينة /فريداباد/ في ولاية /هاريانا/ شمالي الهند وتحمل على متنها سبعة ركاب عائدين من حفل زفاف، عندما فقد السائق السيطرة عليها لتتجاوزت الحاجز قاسم الطريق وتنتقل إلى الاتجاه المعاكس من الطريق مصطدمة بالشاحنة.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما أنه تم التعرف على هوية الضحايا، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وتداعياته.