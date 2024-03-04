نائبة الرئيس الأمريكي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، وأكدت أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار فورًا نظرًا لحجم المعاناة الإنسانية الهائلة.

وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق الحالي المطروح على الطاولة ينص على وقف القتال لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأكدت أنه يجب على إسرائيل أن تزيد جهودها لتسهيل تدفق المساعدات، مؤكدة أنه "لا توجد أعذار" لما يحدث في غزة اليوم.

وأضافت هاريس أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تعمل على إعادة الخدمات الأساسية واستعادة النظام في غزة.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن المساعدات في غزة تعرضوا لإطلاق النار والفوضى، مشيرة إلى أن هناك اتفاقًا على الطاولة يجب على حركة "حماس" الموافقة عليه.