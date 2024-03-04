انطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" بكلية الزراعة جامعة عين شمس

احتفلت كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوم العالمي للحياة البرية بإطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" بالاشتراك مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعه عين شمس تحت الإشراف الفني لمنظمه الاغذية والزراعة بمصر (الفاو) بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الزراعة جامعة عين شمس وذلك برئاسة ثناء النوبي عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.

يأتي المؤتمر برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمركز القومي للبحوث وبمشاركة عدد من علماء مركز بحوث الصحراء وبحضور معالي اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

حيث ذكر في كلمته عن مدي دعم وتشجيع معالي الوزير لأبنائه من طلاب كليات الزراعة حيث أنهم نواة الزراعة ومستقبلها القادم.

و قد أعرب محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث في كلمته نيابة عن حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث عن حرص المركز القومي في تقديم الدعم العلمي لطلاب الكلية من خبرات ومعامل وتدريب بما يشجعهم ويدعم لديهم اهمية البحث العلمي والسير نحو خطى ثابتة تجاهه كما حضر السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الأقتصادي الأفريقي وألقي كلمة عبر فيها عن مدي اهمية المؤتمر للطلاب وتعريفهم بأهمية الدور الأفريقي ومدي الأحتياج لكوادر علمية تدعم الدول الأفريقية في زيادة المشاريع الزراعية التنماوية بأفريقيا.

وقد القت غادة حجازي أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية وزراعة الأنسجة ورئيس قسم الأصول الوراثية (سابقًا) محاضرة عن (زراعه الأنسجة ودورها في الحفاظ علي الموارد الوراثية النباتية ) كما قدم طلاب الكلية من برنامج “فا موديل” من طلاب FA Model ASU ورشه عن الزراعة العضوية في المنزل بشكل عملي كما تم افتتاح معرض الأحياء البرية والذي يحتوي علي مجموعة من الاحياء البرية تم تحنيطها وحفظها من خلال طلاب الكلية بقيادة انتصار حلمي استاذ علم الحيوان بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وقام علي تنسيق المؤتمر كل من نجلاء محمد عبيد منسق عام المؤتمرو مدير عام البرامج الجديدة و المشرفة الأكاديمية لنموذج الأغذية والزراعة بجامعه عين شمس ود هبه نور الدين ود سماح هاشم كلية الزراعة جامعة عين شمس ود دينا أحمد مركز بحوث الصحراء.