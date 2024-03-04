حزب الله اللبناني يلعن استهداف قوة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى منطقة وادي قطمون

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن حزب الله اللبناني، أعلن استهداف قوة إسرائيلية بالصواريخ أثناء محاولتها التسلل إلى منطقة وادي قطمون جنوب لبنان.

ويوم السبت الماضي، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد ثلاثة من مقاتليه في جنوب لبنان بعد استهداف سيارتهم بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة الناقورة .

ونفذ حزب الله اللبناني، أمس الأحد، 4 عمليات على القطاع الشرقي من الجنوب، استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية.

ويتزايد التصعيد بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، فكل يوم يتبادل الطرفان الرشقات الصاروخية، وينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عديدة بالطائرات المسيرة على جنوب لبنان، ويرد حزب الله، بالمدفعية واستهداف مواقع تجمع الجنود الإسرائيليين.