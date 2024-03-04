أمسية " ملتقى النص الجديد " بمركز ابداع الاسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مساء الأحد، أمسية شعرية بعنوان "ملتقي النص الجديد"، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

وتضمنت الأمسية مجموعة متنوعة من الأشعار قدمها لفيف من الشعراء أصحاب الأصوات الشعرية اللافتة من أجيال مختلفة، هم وحمدى عبد العزيز، وجيهان بركات، وجمال فتحي، ومحمد خميس، وعبد المنعم شريف، ومحمد عبدالرحيم، وخلود المعصراوي، وميسرة صلاح الدين، بمصاحبة الفنان محمود يوسف.

أدار الأمسية الشاعر سامح محجوب، المشرف على النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للابداع هو أول مركز ثقافي مصرى أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية،و يعد ملتقى للأدباء والمثقفين.