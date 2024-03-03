تيرنر: الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

صرح رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أسابيع من المفاوضات والوساطة مع القادة الدوليين.

ونقل تيرنر، في تصريحات صحفية، عن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قوله: "يعتقد بيرنز أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأعتقد أنه من المهم جدًا تحقيق هذا الاتفاق؛ وذلك لإطلاق سراح المحتجزين، وإدخال المساعدات إلى غزة".

وأكد تيرنر أن وقف إطلاق النار سيحل هذه القضية، حيث ستفتح ممرات المساعدات، معتبرًا أنه يجب محاسبة كلا الجانبين على ما جرى خلال الصراع.

وأضاف: "أعتقد بالتأكيد أنه ستكون هناك أسئلة حول ما فعلته إسرائيل والطريقة التي تعاملت بها".