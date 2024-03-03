خبير: مواجهة الإرهاب في مصر كانت أمنية وثقافية وقانونية

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية، ومدير التحرير السابق لمجلة آفاق إفريقية والتي تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، إن التعهدات الدولية لتعويض الدول الإفريقية عن التغيرات المناخية لم تزد عن 13 مليار من أصل 100 مليار، وهذا دليل على أن المجتمع الدولي بعيد بشكل كامل عن دعم القارة السمراء.

وأضاف "قرني"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أهم ما يميز التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب يتمثل في تركزها على العديد من العناصر، وليس العنصر الأمني فقط.

ولفت إلى أن مواجهة الإرهاب في مصر كانت تشمل البعد الثقافي والأمني والقانوني، حيث أكدت مصر أمام الأمم المتحدة على أن مكافحة الإرهاب أحد حقوق الإنسان.