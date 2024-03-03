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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير: التنافس التركي الإيراني في منطقة الساحل أثر على التنمية في إفريقيا

الدكتور رمضان قرني،
الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية
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قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية، ومدير التحرير السابق لمجلة آفاق إفريقية والتي تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، إن المرأة الإفريقية لعبت دروًا اقتصاديًا كبيرًا في القارة السمراء، وهناك نماذج من رؤساء الدول من السيدات، وفي مرحلة معينة كان رئيس الاتحاد الإفريقي امرأة.

وأضاف "قرني"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المرأة عنصر فاعل في جماعة "بوكو حرام" وهذه ظاهرة استثنائية جدًا في إفريقيا، خاصة في نيجيريا، لا سيما وأن المرأة لم تلعب دروًا في العمليات الإرهابية في الصومال أو العديد من الدول الأخرى، وهذا الأمر قاصر فقط على نيجيريا.

وأشار إلى أن هناك نوعًا من التنافس الدولي في منطقة الساحل بين تركيا والصين وإيران، وهذا التنافس على ثروات هذه المنطقة أضر بالتنمية في هذه الدول.

الدكتور رمضان قرني المرأة الإفريقية الضفة الأخرى