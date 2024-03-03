خبير: سوء توزيع الثروات أحد أسباب الأزمات في القارة السمراء

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية، ومدير التحرير السابق لمجلة آفاق إفريقية والتي تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، إن بعض الدول الإفريقية تحتوي على نموذج فج في التنمية، حيث أن هناك دولاً إفريقية تحقق معدل نمو كبير للغاية وتسمى بالنمور الإفريقية، وفي نفس الوقت هناك أرقام صادمة تتعلق بقضايا الفقر والمجاعة في هذه الدول.

وأضاف "قرني"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة الساحل تحتوي على العديد من الثروات مثل اليورانيوم الذي يعد أحد الثروات المهمة، مشيرًا إلى أن جزء مهم من الأزمات في هذه الدول يتعلق بتوزيع الثروات، وسوء إدارة الدولة، مما يؤدي إلى حدوث الانقلابات في فترات متقاربة، مثلما حدث في دولة مالي.

ولفت إلى أن الدول الغربية تسنزف الثروات في الدول الإفريقية مثل فرنسا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول طردت النفوذ الفرنسي مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وبدأت هذه الدول تتحدث عن عملة بديلة للفرنك الفرنسي.