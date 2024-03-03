خبير إستراتيجي: نتنياهو يريد القضاء على الفصائل الفلسطينية واسترداد الرهائن بالقوة

أكد الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك ظروف تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجه شخصي وبإسرائيل فيما يخص صفقة تبادل الأسرى، ورغبة في استرداد الأسرى بالقوة من فصائل المقاومة.

وأوضح عبد العليم محمد، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هدف نتنياهو من العمليات العسكرية في غزة هو القضاء على الفصائل الفلسطينية، والحصول على الرهائن بالقوة، وما شجعه على ذلك خروج 2 من الرهائن ولم يكونوا لدى الفصائل وكانوا لدى أحد الأسر الفلسطينية برفح.

ونوه عبد العليم محمد، بأن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يظهر بأنه يتنازل ويلبي شروط الصفقة أو الشروط التي تفرضها الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن لدى نتنياهو الأمل في أنه كلما زاد الضغط العسكري على الفصائل كلما قل ثمن الصفقة المدفوع من قبَل الاحتلال.