سفير مصر في إسرائيل سابقا: حماس تبحث عن صفقة شاملة لإنهاء الحرب وإسرائيل تتفاوض على مراحل

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، عن اجتماعات القاهرة لهدنة غزة، أن حركة حماس تبحث عن صفقة شاملة لإنهاء الحرب على القطاع، بينما إسرائيل ترى الأمر على مراحل وكل مرحلة تحدد ما بعدها من مراحل بدون أي التزامات.

وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اجتماع باريس الماضي اشتمل على قرار بوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 400 من الأسرى الفلسطينيين من بينهم 15 أسير أمني، مقابل 40 محتجز إسرائيلي من النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار السفير عاطف سالم، إلى أن هناك نقاط شائكة بين الطرفين، لم يتم التطرق للحديث عن آلية إطلاق سراح المحتجزين، وإسرائيل مصرة على أنه لابد أن تستلم قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين، كما أن حماس مصرة على عدم تقديم قائمة بالأسرى إلا بعد الخطوات الأولى.