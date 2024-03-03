حسن الخاتمة.. وفاة عامل بالأوقاف داخل مسجد في الفيوم

توفي عامل يدعي محمد عبد الحميد في العقد الخامس من العمر، يعمل عامل بمسجد "المرادني" التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، أثناء قيامه بفتح المسجد استعدادا للصلاة في يوم عمله اليوم الأحد، وعلى الفور أبلغ المُصلين أسرته وجهة عمله لاتخاذ اللازم، عقب عثورهم على جثمانه داخل المسجد.

ونعت مديرية أوقاف الفيوم وعلى رأسها الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة وجميع العاملين بها الفقيد، مؤكدة أن الراحل هو ابنًا من أبنائها لبى نداء ربه في عمله وهو محمد عبد الحميد عامل مسجد المرادني بمركز سنورس، وتقدمت المديرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشيع الأهالي جثمان الفقيد عقب صلاة العشاء من مسجد المرادني بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وقال شعبان علي، أحد أهالي مركز سنورس: " الله يرحمه كان طيب ومحترم ولا عمر زعل من حد ولا زعل حد".

واضاف بأنه من صباح اليوم، وعم محمد يعمل في المسجد وتنظيفه، حتى انتهى منه ثم توجه إلى منزله وعاد مرة أخري قبل العصر، واثناء قيامه بفتح المسجد سقط مغشيا عليه، وكنت متوجدا معه، وأسرعنا به إلى المستشفى في محاولة لاسعافه إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لدفتر عزاء حزناً على للفقيد داعيين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.