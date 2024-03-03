مخرجة فيلم "مطاردة الشمس الشط": صورة والدى سبب تقديم فيلمى

عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25، الفيلم الكرواتى "مطاردة الشمس: الشط" للمخرجة آنا بيلانكوف، كما عرض الفيلم الهولندى "أرض ضبابية" للمخرجتين فامك جانسن وأناستاسيجا بيروزينكو، حيث يشارك الفيلمين ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، وأقيمت ندوة عقب عرض الافلام ادارتها الناقدة أروى تاج الدين.

وتحدثت آنا بيلانكوف مخرجة فيلم "مطاردة الشمس: الشط" قائلة : الفيلم مستوحى من الصورة التى عثرت عليها لوالدى بعد هجرته بسبب الحرب العالمية الثانية، فى مخيم اللاجئين بصحراء سيناء فى مصر، وقررت أن أزور مصر وتحديدا سيناء بالمكان الذى هجر اليه والدى، وصورت عدد من المناطق هناك لتوثيق معاناة اللاجئين بسبب الحرب، واستعانت بأحد أصدقاء والدى من أجل التصوير هناك.

وأضافت آنا بيلانكوف : الفيلم يوثق فقط فكرة المهاجر وما يتعرض له من الطرفين والفيلم لا ينصف طرف على حساب الآخر، ولكنه يعرض المعاناة الرئيسية، وهى الهجرة بسبب الحرب العالمية الثانية.

أما فامك جانسن مخرجة فيلم "أرض ضبابية" قالت: الفيلم مستلهم من التغيرات التى طرأت على أمستردام، حيث أن كانت المدينة قديما بها مساحات خضراء وميادين ذات مساحات كبيرة ولكن مع التطور الذى شهدته أمستردام اختفت هذه المساحات والميادين لتحل مكانها عمارات سكنية شاهقة.

وأوضحت فامك: قررت أثناء تصوير الفيلم التدخل بالسر والمحاكاه لمدينة أمستردام كنوع من التذكير لهذه الأماكن والميادين التى اختفت فى المدينة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.