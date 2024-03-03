أنشودة حضارية.. إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس تعقد اللقاء الرابع "المنيا مهد الحضارات 2"

عقدت إيبارشية المنيا للأقباط الارثوذكس بالتعاون مع المتحف الأتوني بالمنيا،اللقاء الثقافي الرابع "المنيا مهد الحضارات 2"، بمقر دار المطرانية بوسط مدينة المنيا، بحضور الأنبا مكاريوس أسقف ايبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، والدكتور أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية ومدير عام متحف الأتونى بالمنيا.

وعرض كورال المجدلية التابع لمطرانية المنيا للاقباط الارثوذكس، أغاني وترانيم بـ 5 لغات ، بينها أنشودة ” إيزيس” باللغة الفرعونية، وترانيم وأغان وطنية، باللغات الفرعونية، القبطية، العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، إن محافظة المنيا موقعها فريد في تاريخها وثرائها البشري، دفعنا ككنيسة تهتم في الأساس بالإنسان، أن نقيم سلسلة من المؤتمرات العلمية نعرف ونُعرّف من خلالها تاريخ هذه المحافظة التي شرفتها العائلة المقدسة بالزيارة، وقدمت شخصيات محفورة في التاريخ بينها إخناتون ونفرتيتي، وكانت عاصمة مصر ردحًا من الزمن، وهي أكبر منطقة أثرية بعد الأقصر، ويقطنها أكبر كتلة سكانية مسيحية بالشرق الأوسط، كما قدمت نخبا من الأدباء والأطباء والسياسيين والفنانين والحقوقيين.

وكشف الأنبا مكاريوس، بأن التعاون بين المطرانية والمتحف ليس غريبا فتاريخنا واحد نفخر به جميعا، وحان الوقت لأن تستعد المنيا وتتهيأ لاستعادة مكانتها ودورها الريادي، و لأن متحف أخناتون هو منارة ثقافية نشطة، بدأنا من العام الماضي إطلاق الملتقي بالاشتراك مع متحف أخناتون الذي يحمل اسم له أكبر دلالة وأعظم إشارة لعظمة محافظتنا العريقة.

واختتم الانبا مكاريوس أسقف ايبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس ، اللقاء معلنا التعاطف مع المتألمين في غزة معبرا: في أي مناسبة أو تجمع أو ملتقي لن ننسي إعلان تعاطفنا الشديد مع الذين يعانون في غزة، ومن فقد حياته والمصابين الذي لايجد بعضهم العلاج حاليا، معاناتهم في كل شئ فكثيرون يفتقرون إلي الخبز الضروري والي الماء أحيانا والى المأوي في هذا الجو البارد، بنصلي من أجلهم ونحاول بكل السبل لكل الوسائل لمساعدتهم ، ونصلي وندعي لهم يوميا، وأن يهب الله الحكمة للمسئولين لأنهم سيطالبون بدم هؤلاء الضحايا الأبرياء يوم الدينونة .

أوراق بحثية

وشارك المتحف بعدد من المحاضرات والأوراق البحثية منها: “المتاحف والحفاظ على الهوية الثقافية” ، و”قوة المتاحف في إبراز الشواهد المادية للمجتمعات الأصلية” ، و”مسح أثري للتجمعات الرهبانية في منطقة آثار بني حسن”، “دور متحف أخناتون في التواصل المجتمعي”، “علم الترميم ودوره في الحفاظ على المكتشفات الأثرية”، محاضرة عن الكّتاب الأقباط بالمنيا.

وقالت الفنانة أميرة سليم عبر صفحتها الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها سعيدة لرؤية هذه الأجيال الجديدة بتغني بلغة أجدادنا في حب الوطن وهم فخورون ومعتزون بتاريخنا العريق.

وكشفت “سليم” بأن أنشودة إيزيس بصوت ملائكي من كورال القديسة مريم المجدلية تدريب وإشراف تاسوني هلبيس .