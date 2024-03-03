افتتاح الأسبوع البيئي الرابع بجامعة الأقصر تحت عنوان "بناء مستقبل أخضر"

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع البيئي الرابع بكليات جامعة الأقصر، تحت شعار "بناء مستقبل أخضر مستدام في الجمهورية الجديدة"، والذي يقام في الفترة من 3 حتى 9 من شهر مارس الجاري.

بدأت الفعاليات بحفل الافتتاح، والتي أعقبها انعقاد ورشة عمل للمشروع البحثي Uni- Green، قدمها كل من: نيفين علم الهدي، وأحمد البار؛ لتعريف الطلاب بالمشروع وكيفية الاستفادة منه، ثم أعقب ذلك تنظيم حفل التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، برعاية مركز التطوير المهني بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن الجامعة تحرص خلال الأسبوع البيئي، على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والندوات والفعاليات؛ لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع؛ في سبيل تحديد المشكلات التي تواجه المجتمع؛ وإيجاد الحلول الملائمة، لافتًا إلى أن هذا الاسبوع يشهد تنظيم مؤتمر طبي، وماراثون رياضي.

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