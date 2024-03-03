تزامنا باحتفال العيد القومي.. محافظ قنا يشهد عروض مسرح الجنوب بقصر الثقافة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الحفل الفنى الذى اقيم على مسرح قصر ثقافة قنا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، وتستمر فعالياته حتى 6 مارس الجارى ، و تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأهالى مركز قفط، وجراند هوتيل، ومدينة دريمز، مؤسسة ريدك مصر للتنمية، دار حابى للنشر، جمعية انا المصرى بقنا.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وعماد فتحي رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والنائب محمد الجبلاوي، والنائب مصطفى محمود والنائبة سحر صدقى والنائبة حنان عوض والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب والفنانين "سامح حسين وعزة لبيب وهانى كمال واحمد الشافعى، وابنة قنا فاطمة حسن والفنان العراقى القدير باسم قهار" ، و المخرج السودانى حاتم على، و المخرج الاسبانى الكبير باتى دومينيك، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وجيهان رمزى مدير قصر ثقافة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من أبناء المحافظة.



قدم محافظ قنا، التهنئة لأبناء المحافظ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، الذى يعد تخليدا لذكرى انتصار أبطال قرية البارود بمركز فقط ضد الحملة الفرنسية عام ١٧٩٩، حيث نجحوا بشجاعة وعزيمة في صد الأسطول الفرنسي وإفساد مخططه الاستعماري وكان بداية لتقلص النفوذ الفرنسي في مصر.

وأضاف الداودي أن المهرجان يأتى فى اطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب، بهدف ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء ونبذ التطرف الفكري، من خلال التوسع في الأنشطة الثقافية، وبصفة خاصة الفنون الشعبية، والتي تكتسب أهمية كبيرة لدورها في تعزيز روح الولاء للمجتمع وتوطيد أواصر العلاقات بين أفراد الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن إدارة المهرجان قامت بتنظم معرضا للحرف التراثية والبيئية، يتضمن عدد كبير من المشغولات اليدوية والبيئية و الحرف التراثية، مثل (الفركة والفخار والمشغولات الخشبية " خشب السرسوع" والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار)، بهدف دعم ابناء المحافظة من اصحاب هذه الحرف ، كما سيتم الترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادى مصر الالكترونية ، بما يعود بالنفع علي أصحابها لتوسيع مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل



ومن جانبه قال الهوارى، ان سبب اختياره لإقامة الدورة الثانية فى قنا لتحقيق اهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية، معربا عن شكره وتقديره للسيد محافظ قنا، لما يقدمه من مساندة ودعم كبير ، في إنجاح إقامة المهرجان هذا العام وللمرة الثانية على ارض المحافظة، لافتا انالدورة الحالية من المهرجان سوف تشهد اقامة 8 مكتبات جديدة فى القرى، و26عرض يتنافسوا على مسابقات المهرجان، من جميع انحاء العالم، وستقام الفعاليات فى 12 موقع هى قصور ثقافة" قنا ونجع حمادى وقوص" ، والكنيسة الانجيلية، ومستشفى الاورام، ومراكز شباب "دندرة ومدينة العمال والطويرات والبياضية والدوما بالإشراف الشرقية"، ودريمز، بالاضافة الى اقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات .



يذكر أن الاحتفال بدء بعزف السلام الجمهوري، ثم أوبريت غنائي استعراضي خاص باحتفالات المحافظة بعيدها القومى من تأليف وإخراج محمد مصطفى، غناء فرقة الموسيقى العربية، بالاشتراك مع فرقة الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور ثقافة قنا، تلاه العرض المغربى "همس" والذى تدور احداثه حول اسلوب بريخت فى محاولت لتشريح ودراسة العلاقات الزوجية واسباب جموهدها فى محاوله لايجاد الحل لهذه المعادلة، العرض من بطولة زياد أدريسى وسماح بوسلام و تأليف واخراج كريم بطرون.

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