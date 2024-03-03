"فيتور بيريرا" رئيس لجنة الحكام فى زيارة لهرم اللاهون بالفيوم.. صور

حرص الكابتن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية على زيارة هرم اللاهون بالفيوم على هامش زيارته للمحافظة وعقد اجتماعات مع رؤساء الاندية والحكام بالفيوم.

جاء ذلك بصحبة الكابتن أحمد الجارحى عضو اللجنة وتونى عثمان مسئول العلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسية والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الكرة والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى ومحمد سليمان عضو اللجنة وسيد الشورة مدير لجنة الحكام بالفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام بالفيوم والمحاضر باللجنة ومدحت صلاح الحكم الدولى السابق .



استمع بيريرا ومرافقوه إلى شرح عن تاريخ هرم اللاهون من اشرف صبحى رزق الله كبير المفتشين بالفيوم ومدير الحفائر والبعثات بالمحافظة عن تاريخ الفيوم وهرم اللاهون والذى يرجع الى عصر الملك سنوسرت الثانى أحد ملوك الدولة الوسطى وايضا تناول حجرة الدفن الملكية والتى تم فتحها عام 2019 .

وتحدث عن مميزات الهرم والاختلاف عن الاهرامات التى تم بناؤها قبله، حيث انه شيد من الطوب اللبن ومدخله فى الجنوب عكس اهرامات الدولة القديمة التى كان المدخل فى الناحية الشمالية وتناول اعمال الترميم التى تجرى بالهرم خلال هذه الفترة .



ابدى رئيس لجنة الحكام الرئيسية اعجابة الشديد بالمنطقة الاثرية وقدمت له المنطقة الاثرية برئاسة الدكتور على البطل مدير عام المنطقة وحسين عبد القادر مدير الاثار بالفيوم كتيبات عن تاريخ الفيوم والمناطق الاثرية والسياحية بها .

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