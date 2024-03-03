أتلتيكو مدريد ينتزع فوزًا صعبًا أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

انتزع أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا من ريال بيتيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني.

فرض أتلتيكو مدريد سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق روي سيلفا لاعب ريال بيتيس الذي سجل بالخطأ في مرماه.

واصل أتلتيكو ضغطه على مرمى ريال بيتيس، وهدد مرمى الفريق الأندلسي في أكثر من مناسبة، لكن دون أن يتمكن من إضافة هدف ثانٍ.

ومع حلول الدقيقة 44، تمكن ألفارو موراتا من مضاعفة النتيجة لأتلتيكو مدريد، بعد تمريرة رائعة من أنخيل كوريا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، دخل ريال بيتيس بقوة باحثًا عن تقليص الفارق، ونجح في ذلك في الدقيقة 62 عن طريق ويليام كافالو، بعد كرة عرضية متقنة من سيرجيو كاناليس.

اشتعلت المباراة بعد هدف ريال بيتيس، وشن الفريق الأندلسي هجمات متتالية على مرمى أتلتيكو مدريد، بحثًا عن هدف التعادل، بينما حاول أتلتيكو مدريد الحفاظ على تقدمه.

وبالرغم من ضغط ريال بيتيس، إلا أن أتلتيكو مدريد تمكن من الحفاظ على فوزه الثمين، ليحصد ثلاث نقاط هامة في صراعه على المربع الذهبي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 55 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 42 نقطة في المركز السادس.

