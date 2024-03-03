عبدالمنعم السيد: أتوقع انخفاض سعر الدولار لأقل من 38 جنيهًا الفترة المقبلة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّه يتوقع استمرار انخفاض الدولار، موضحًا: "في الأسبوع الماضي، انخفض الدولار من مستويات 70 جنيها، ووصل إلى 43 جنيها، وأتوقع أنه سينخفض عن 43 جنيها".



وأضاف "السيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "أتوقع أن ينخفض الدولار إلى أقل من 40 جنيها، وخلال الأيام القليلة المقبلة سينخفض مستوى الـ38 جنيها".



وحول أسباب انخفاض قيمة الدولار في السوق المصرية، أكد، أن حجم السيولة التي توفرت بالدولة المصرية كبير جدا، وذلك في إطار مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن مصر حصلت على مبلغ كبير يسد جزءًا كبيراً من الفجوة التمويلية، ما منح البنك المركزي المصري البدء في التصرف في البضائع الموجودة في الموان وسداد جزء من المديونيات المستحقات".

