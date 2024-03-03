عباس شراقي: شروع إثيوبيا في "الملء" الأخير لسد النهضة سيزيد من التوتر

قال الدكتور عباس الشراقي أستاذ الموارد المائية، إنّ شروع إثيوبيا في الملء الأخير لسد النهضة بيوليو القادم سيزيد من التوتر، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث مؤخرا عن تطورات سد النهضة، وقال إن مصر دخلت مفاوضات مدتها 4 شهور وانتهت في نوفمبر الماضي دون الوصول إلى اتفاق.



وأضاف الشراقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "السبب الرئيس في عدم الوصول إلى اتفاق هو الموقف الإثيوبي الذي لم يبدِ أي مرونة في المفاوضات، دائما نقول إننا نريد حلا وسطا، وإثيوبيا لم تبدِ هذا الحل ولم تسعَ إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم".



وتابع: "الخلافات كلها على قواعد الملئ والتشغيل، ودول الخليج يمكنها لعب دور كبير في ملف سد النهضة لأن علاقتها قوية بإثيوبيا مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت، وبالتالي، فإن صوتهم قد يكون مسموعا في إثيوبيا، وبخاصة إمارات التي لها استثمارات كبيرة هناك، ومصر لم تقصر وليست ضد التنمية بشرط عدم الاضرار بالآخرين، ونهر النيل نهر دولي مشترك".

