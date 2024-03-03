مسئول بالأمم المتحدة يطالب بنوك التنمية للتصدي لأزمات المناخ

طالب مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، بنوك التنمية متعددة الأطراف بضرورة أن تسعى لتوظيف جميع قدراتها بما ينعكس علي عمليات التمويل من جميع المصادر للتصدي لأزمتي المناخ والتنمية.

أشار في تصريحات له ، أنه ينبغي على قيادات القطاع الخاص ومجموعة البنك الدولي العمل جنبا إلى جنب لوضع حلول سريعة وواسعة النطاق لمعالجة الحواجز التي تعوق الاستثمارات الخاصة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

أشار إلي الأمم المتحدة لديها الأولوية لضرورة طرح مجموعة مبسطة وميسرة من الضمانات بهدف التغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتساعد المنصة الجديدة التي تم اطلاقها في طرح الضمانات على نطاق أوسع بكثير وبوتيرة أسرع، وبالتالي توفير التمويل المطلوب لحل أكثر المشكلات إلحاحاً على مستوى العالم