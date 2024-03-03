أستاذ علوم سياسية: مصر تسعى للتوصل للهدنة في غزة بالحلول السلمية



قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ الدولة المصرية تحاول استخدام أدوات مختلفة للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة في إطار جهودها المتصلة.



وأضاف "الشيمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "توجد مجموعة من المساعي السلمية، كما تستخدم مصر أدوات للضغط والتصريحات المتصاعدة التي تستهدف الوصول إلى حلول سلمية".



وتابع أستاذ العلوم السياسية: "في إطار التهديدات التي تتعرض المنطقة، تحاول الدولة المصرية الإشارة في أكثر من مناسبة على لسان مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري من أجل إيضاح خطورة تصاعد العمليات الإسرائيلية وهو ما سيكون له تبعات سلبية على المنطقة في حالة حدوثه".



وواصل: "نعلم أن مصر تواصل جهودها السلمية، فقد استقبلت وفودا من أمريكا وقطر وحماس، حيث تستمر عملية التشاور فيما يتعلق بهدنة جديدة، والتصريحات الأمريكية خلال اليومين الماضيين تؤكد على وجود رغبة حثيثة خلال الأسبوع للتوصل إلى نقاط اتفاق حول شروط الهدنة وخطوات تطبيقها وتنفيذها على الأرض في أقرب وقت ممكن".

