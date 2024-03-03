أستاذ علوم سياسية: مصر تواصل جهودها في الهدنة بغزة مع اقتراب رمضان

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ القاهرة تواصل جهودها الكبيرة مع اقتراب شهر رمضان وتمارس ضغوطا كبيرا مع الشريكين القطري والأمريكي من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مشددًا على أن الكرة ليست في ملعب حماس أو إسرائيل فقط، فهما مطالبان بتقديم تنازلات من أجل إتمام المفاوضات.



وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "وصلنا إلى درجة متقدمة في هذا الإطار، ومنذ مفاوضات باريس 2 والاتصالات لم تنقطع، وتستكمل مصر مهامها وتعمل على التقريب بين وجهات النظر".



وتابع أستاذ العلوم السياسية: "هناك أمور كثيرة متعلقة بإعادة تموضع وانتشار القوات الإسرائيلية والقوائم النهائية وأسماء الأسرى الإسرائيليين، كما أن إسرائيل وضعت قوائم المحتجزين وحالتهم الصحية، وبالتالي، فإن هناك تفاصيل كثيرة في هذا الإطار، والهدف هو تحسين شروطج التفاوض بين الطرفين، والجانب المصري يبذل جهودا جبارة لتقريب وجهات النظر وتبحث عن نقطة توافق".

