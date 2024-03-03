وكيل تعليم دمياط يلتقي مديري مبادرة 1000 مدير مدرسة

عقد اليوم الأحد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعا موسعا بمديري المبادرة الرئاسية محمد عمر راغب مدير مدرسة حسن الزيات بدمياط الجديدة والسيد توفيق محمود منصور مدير مدرسة الشهيد سعد بصيلة بالزرقا وايهاب محمد عصام مدير مدرسة جمصة غرب بإدارة كفر البطيخ وعمرو محمود التمامي مدير مدرسة زغلول الاعدادية بنين بالسرو ورشا بشير اللبان مدير مدرسة الشهيد عمر عيد عبدالعزيز بدمياط وأماني علي البردويل مدير مجمع رياض الصالحين بدمياط الجديدة وخالد يوسف صيام مدير مدرسة الشهيد مجدي ابو عماشة الإعدادية بنات وفاطمة محمد عبد الفتاح مدير مدرسة الزناري بدمياط وحنان الزناتي مدير مدرسة الشهيد المجدي بالبصارطة.

واستعرض كل مدير مدرسة علي حدة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بالمدارس من مواجهة وحل المعوقات والتحديات وكذا مناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة.

وأكد "وكيل الوزارة" على تقديم كافة أوجه الدعم لمديري مدارس المبادرة الرئاسية لتحقيق تطوير ونهضة ملموسة بتلك المدارس و نجاح رسالتهم بالعمل على بناء الإنسان والهوية كأساس لتحقيق التنمية والتقدم وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على إنشاء أجيال جديدة من أبناء الوطن قادرين على العمل وفقا لأعلى معايير الانضباط الذاتي والمستوى العلمي الراقي لخدمة الوطن بمختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء كرم " وكيل الوزارة" توفيق محمود منصور مدير مدرسة الشهيد سعد بصيلة بإدارة الزرقا التعليمية للجهد المبذول لتطوير العملية التعليمية بالمدرسة والذي لاحظه أثناء تفقدها اليوم، مشيرا الى أنه سيتم زيارة جميع المدارس لمتابعة جهودهم ومسار العمل وسبل معالجتهم العقبات التي تواجههم بأساليب مبتكرة فى ضوء الإمكانيات المتاحة.