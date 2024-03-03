إقبال كبير من المواطنين على المهرجان الرابع للتمور لشراء احتياجات شهر رمضان

شهد المهرجان الرابع للتمور المقام تحت رعاية وزارة الزراعة، اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان المبارك .

وقال الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور، انه "للسنة الرابعة على التوالي ينطلق المهرجان في حديقة الحرية بمنطقة الزمالك برعاية وزارتي الزراعة والصناعة، وفي هذا العام حظي برعاية وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى رعاية محافظي الوادي الجديد ومطروح وأسوان والجيزة، كما شاركت أعداد ضخمة من المواطنين والعارضين، والمهرجان هذا العام يشهد زخما كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية في ظل وجود أصناف مميزة من التمور".

ومن جانبه قال الدكتور أشرف الفار الأمين عام للمهرجان واتحاد التمور العرب ان المهرجان يشارك فيه أكثر من 133 عارضا هذا العام، بالإضافة إلى عارضين من السعودية وليبيا والجزائر والأردن، مشيرا إلى ان مصر لديها 75 نوعا من التمور معظمها تشارك في المهرجان، وتقل الأسعار في المهرجان عن السوق المحلي بنحو 30%.

وفي سياق متصل وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح تفقد علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتفقد المهرجان واجنحة العارضين.

وأكد على النهضة التى تشهد مصر حاليا فى زراعات النخيل والتي تواكب حركة المشروعات الحديثة العملاقة فى إطار التوجيهات الرئاسية وإنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتى توشكى والعوينات.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا.

ويستمر المهرجان حتى الخامس من الشهر الجاري ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءا بحديقة الحرية بالزمالك، وتشمل فعاليات المهرجان ندوات علمية وبحثية بمشاركة الخبراء والمصنعين والباحثين والاساتذة في مركز البحوث الزراعية حول كيفية النهوض بزراعة وصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.

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