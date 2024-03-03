تجديد حبس عصابة تتاجر في الحشيش بالمقطم

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع الحشيش والاتجار به بمنطقة المقطم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بمنطقة المقطم، لقيامهم بتصنيع الحشيش والاتجار به.

ونجحت قوة أمنية في ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية؛ بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهم بتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الحشيش .

وعثر بحوزتهم “خليط من مواد مخدرة مخلوطة بمادة الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - فرد خرطوش وعدد من الطلقات – أدوات التصنيع” .