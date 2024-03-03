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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة تتاجر في الحشيش بالمقطم

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع الحشيش والاتجار به بمنطقة المقطم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بمنطقة المقطم، لقيامهم بتصنيع الحشيش والاتجار به.
ونجحت قوة أمنية في ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية؛ بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهم بتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الحشيش .

وعثر بحوزتهم “خليط من مواد مخدرة مخلوطة بمادة الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - فرد خرطوش وعدد من الطلقات – أدوات التصنيع” .

15 يوما 3 أشخاص القبض على تشكيل عصابي بتصنيع الحشيش بمنطقة المقطم