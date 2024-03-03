"المركزي للتصميم والتحليل" ينظم برنامج تدريبي حول تصميم التجارب الزراعية باستخدام برنامج Genstat

ينظم المعمل المركزي للتصميم والتحليل الإحصائي، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامج تدريبى بمقر المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى بعنوان "تصميم التجارب الزرعية باستخدام أساسيات برنامج Genstat" لتدريب الباحثين والمهندسين الزراعين بمركز البحوث الزراعية.

ويشتمل البرنامج التدريبى على (مقدمة عن استخدام برنامج Genstat- تصميم وتحليل تام العشوائى – تصميم وتحليل القطاعات كاملة العشوائية – تحليل التجارب العاملية – تصميم وتحليل القطع المنشقة - تحليل تجارب الشرائح المتعامدة)؛ وذلك بهدف رفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين فى مجال الاحصاء التطبيقى.

ويأتى ذلك ضمن جهود المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائى فى رفع كفاءة شباب الباحثين للعمل البحثى والوقوف على أحدث التطورات فى برامج الإحصاء المختلفة فى مجال التخصص الدقيق والعام.