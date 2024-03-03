"البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بأمراض النبات".. برنامج تدريبي بمعهد بحوث أمراض النباتات

افتتح الدكتور محسن السيد أبو رحاب القائم بأعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات، البرنامج التدريبى بعنوان: "البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بأمراض النبات" بمقر المعهد بالجيزة فى الفترة من الأحد 3/3/2024 حتى الأربعاء 6/3/2024.

وتناول البرنامج التدريبي موضوعات، استخلاص المادة الوراثية DNA باستخدام طريقة الستاب، وتجرية المادة الوراثية على جيل الأجاروز، والاستخلاص والتنقية للمادة الوراثية DNA باستخدام مجموعة qiagene - مبادئ بروتوكول تفاعل البلمرة التسلسلى (PCR) التقليدي .

كما تناول تقنيات المعلمات الجزيئية المختلفة (RAPD,ISSR,SRAP,ITS) وتجرية ناتج تفاعل البلمرة التسلسلى (PCR)على جيل الأجاروز - استخلاص وتنقية البروتين -تقدير تركيز البروتين - تحضير جيلSDSالأكريلاميد - تجرية البروتين –صباغة البوتين باستخدام طريقة الصبغة الفضية وطريقة كوماسي الزرقاء - توثيق الجيل وتحليل البيانات.

ويستهدف البرنامج تدريب عدد 30 متدربا من الباحثين بمختلف المعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.

ويساهم البرنامج التدريبي في رفع كفاءة الباحثين في استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة والوقاية من الأمراض النباتية .

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