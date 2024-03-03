أوهمها بعلاجها روحانيا.. جنايات بورسعيد تحاكم شابا هدد فتاة بنشر صورها عارية

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، يوم 10 مارس الجاري، أولى جلسات محاكمة شاب صور فتاة عارية وهدد بنشر صورها.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 9 يونيو عام 2021 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها المدعو "السيد.ي.ا" بتهديد والد فتاة بإفشاء صور مخدشة لشرف نجلته المجني عليها في حالة عدم إعطاءه مبالغ مالية.

وشهد والد الفتاة أن المتهم هدده كتابة عبر إحدى مواقع التواصل الإجتماعي "واتساب" بنشر بعض الصور الخاصة بنجلته حال كونها مجردة مما يستر عورتها إن لم ينصاع له بإرسال مبالغ مالية.

وشهدت المجني عليها أنه بتواصلها مع المتهم هاتفيا وتمكنه من الاستحصال على صور خاصة بها حال كونها مجردة من ملابسها بأن أوهمها بقدرته على علاجها بالطرق الروحانية فأنصاعت له وأرسلت له العديد من الصور بهيئتها السابقة.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حددت جلسة 10 مارس لنظر أولى جلسات محاكمته.