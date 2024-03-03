مانشستر سيتي يقلب الطاولة على يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، في ديربي مانشستر الذي أقيم على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح المهاجم ماركوس راشفورد في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد حتى الآن في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة، باحثًا عن التعادل، ونجح فيل فودين في إدراك التعادل في الدقيقة 56.

لم يتوقف سيتي عند هذا الحد، وأضاف فودين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 80، ليقلب الطاولة على مانشستر يونايتد.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي، ليؤكد فوز فريقه بثلاثية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 62 نقطة في وصافة جدول الترتيب، خلف ليفربول صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس.

