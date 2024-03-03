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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الدولار يستقر في البنوك ويفقد 43% من قيمته بالسوق السوداء

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه في البنوك المصرية مع انتهاء العمل داخل الجهاز المصرفي اليوم، دون تحريك لسعر العملة رسميًا منذ قرابة الشهرين.

في المقابل يستمر تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي منذ الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم بتراجع كسر 40- 43% من قيمته ليصل سعره لأقل من 45 جنيها.

سجل أقل سعر دولار داخل البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيها للبيع في بنوك الحكومة من بينها مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية، ثم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المتحد، الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، كريدي أجريكول.

بلغ ثاني أعلى سعر دولار في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع ثم مصرف أبوظبي الإسلامي محققا 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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