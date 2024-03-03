ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الكشف على 130 مواطنًا خلال قافلة طبية بمدينة الفيوم الجديدة.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة طبية متخصصة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكلية الطب، ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك اليوم الأحد بمقر الوحدة الصحية بمدينة الفيوم الجديدة. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة. 

صرح الدكتور عاصم العيسوي بأن القافلة الطبية المتخصصة شارك بها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بالجامعة في تخصصي الأطفال والنسا، ونجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 130 حالة، منهم 70 حالة في تخصص الأطفال و60 تخصص النسا، وتم صرف العلاج للحالات بالمجان.

وأضاف أن جامعة الفيوم ومستشفياتها لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم، من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحى للمجتمع المحلي.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي مدينة الفيوم الجديدة الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة، ورئيس جامعة الفيوم على الجهود المبذولة في القافلة.

inbound8025656818669921162
inbound8025656818669921162
inbound2271898175946322602
inbound2271898175946322602
inbound8232041630164168722
inbound8232041630164168722
inbound3048699085847000316
inbound3048699085847000316
inbound339369915372572266
inbound339369915372572266
inbound6960458719582784336
inbound6960458719582784336
inbound3695627219075223708
inbound3695627219075223708
جامعة الفيوم قافلة طبية بمدينة الفيوم الجديدة الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم مؤسسة حياة كريمة كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم