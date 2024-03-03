الكشف على 130 مواطنًا خلال قافلة طبية بمدينة الفيوم الجديدة.. صور

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة طبية متخصصة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكلية الطب، ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك اليوم الأحد بمقر الوحدة الصحية بمدينة الفيوم الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.

صرح الدكتور عاصم العيسوي بأن القافلة الطبية المتخصصة شارك بها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بالجامعة في تخصصي الأطفال والنسا، ونجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 130 حالة، منهم 70 حالة في تخصص الأطفال و60 تخصص النسا، وتم صرف العلاج للحالات بالمجان.

وأضاف أن جامعة الفيوم ومستشفياتها لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم، من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحى للمجتمع المحلي.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي مدينة الفيوم الجديدة الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة، ورئيس جامعة الفيوم على الجهود المبذولة في القافلة.

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