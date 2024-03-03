ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الصور الأولى من كواليس مسلسل المداح 4

المداح
المداح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرحت الشركة المنتجة الصور الأولى من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

وظهر في صور الكواليس نجوم العمل ومن أبرزهم: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، وغيرهم من النجوم وهم يستعدون لتصوير بعض المشاهد.

وتدور أحداث مسلسل "المداح أسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ومحمد دياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

المداح حمادة هلال المداح اسطورة العودة