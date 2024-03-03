الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على سيتي في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد على غريمه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح المهاجم ماركوس راشفورد في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد حتى الآن في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

يسعى مانشستر سيتي إلى إدراك التعادل في الشوط الثاني من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، بينما سيحاول مانشستر يونايتد إلى تعزيز تقدمه والحفاظ على الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافايل فاران، جوني إيفانز، فيكتور لينديلوف.

خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، سكوت مكتوميناي، برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان أكي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين، كيفين دي بروين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلنج هالاند.

يحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بينما يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

