الثلاثاء.. مؤتمرًا صحفيًا للخماسي الحديث للإعلان عن تفاصيل كأس العالم ‏بالقاهرة

يعقد اتحاد الخماسي برئاسة المهندس شريف العريان مؤتمرا صحفيا بالجامعة الأمريكية في الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للخماسى الحديث، التي تستضيفها القاهرة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع خلال الفترة من 4 حتى 11 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي ‏وزير الشباب والرياضة، ونائبًا عن الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس ياسر إدريس القائم باعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان امين عام اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس الاتحاد ‏المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس ‏إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية وبعض ‏اللاعبين والمدربين المشاركين فى البطولة.

و‏من المقرر أن يتم خلال المؤتمر الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة ‏ونظامها وكل ما يتعلق بالمشاركين.

ويشارك في البطولة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة أكدت مشاركتها. وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم. وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.