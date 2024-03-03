مناقشة فيلم عن الماضي والحاضر بمهرجان الإسماعيلية

أقيم منذ قليل ضمن فعاليات الدورة الـ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية ندوة عن فيلم "الماضي والحاضر" للمخرج رافي شاكر، أدارها الناقد والكاتب الصحفي محمد نبيل.

وخلال الندوة تحدث المخرج "رافي" عن أحداث الفيلم التي تدور حول ما يحدث بين الماضي والحاضر، والوقت الذي يتغير فيه موازين القوة الناعمة في المنطقة العربية؛ ويحاول تفكيك طفولته التي قضاها في المملكة العربية السعودية مع والديه؛ ومن خلال اسئلة ابنه "موسى" الذي يبلغ من العمر ٧ سنوات، المهووس بلعب كورة القدم السعودي ويحب تشجيع اتحاد جدة السعودي.

كما أشارت منتجة الفيلم "ندي رزق"، أنهم واجهتهم صعوبة وتعاونوا لوصول فهم الشخصية، وأقاموا جلسات مناقشة مطولة، واستغرقوا وقتًا طويلة لفهم شخصية موافي واختيار مبادئ المداخل والحكي.

وأشار رافي أنه يسافر إلي السعودية ويقدم في نادي الاتحاد وذكر أن "موسي" هو دافع دخوله للنادى وحبه لكرة القدم، ووصف القاهرة والاسكندرية بالاختلاف والتميز وأنه رأى فيها أشياء كثيرة جميلة ومختلفة.

الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية يحتفي هذا العام بالدورة الـ 25 التي ستكون استثنائية في فعاليتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة الـ 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.