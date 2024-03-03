جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول "التنوع الحيوي للفطريات"

نظمت كلية العلوم بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، ورشة العمل السابعة والعشرون؛ لمركز الدكتور عبد العال حسن مباشر لعلوم الفطريات بعنوان "التنوع الحيوي للفطريات التي تستخدم في المكافحة الحيوية لأمراض النبات والآفات"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والممتدة خلال الفترة من ٣ إلى ٦ مارس.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الهدف من الورشة تسلط الضوء على المكافحة الحيوية؛ باعتبارها أحد الوسائل الأكثر أمانًا واستدامة لإدارة الآفات الزراعية، والبيئية، والصحية، وإحدى محاولات إعادة التوازن الطبيعي للبيئة على ما كانت عليه؛ من خلال تشجيع وإكثار الأعداء الطبيعية الموجودة في البيئة؛ كالطفيليات، والفطريات، والبكتريا وغيرها؛ لخفض كثافة الآفات الزراعية؛ كبديل للمبيدات الكيماوية التى تلحق الضرر بالمزارعين والمستهلكين والبيئة.

وأكد “المنشاوي” أهمية موضوع الورشة، حيث تستهدف؛ الباحثين، والمهندسين الزراعين، والطلاب، والمهتمين باستخدام المكافحة الحيوية ضمن برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وتوضيح دور الفطريات في المكافحة الحيوية للأعشاب الضارة، والفطريات الممرضة للنبات، والحشرات الضارة.

شهدت الورشة حضور؛ الدكتور جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم، والدكتور أبوبكر الطيب وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليتيّ؛ العلوم، والزراعة، من جامعتيّ؛ أسيوط، والأزهر.

وثمن الدكتور جمال بدر؛ الجهود العلمية والبحثية؛ لمركز أ.د عبد العال حسن مباشر لعلوم الفطريات، والذى يعد أول مركز فى مصر، والعالم العربي؛ والمعنى بتخصص التنوع البيولوجي، وتصنيف، وبيئة الفطريات، وعزلها، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص إدارة المركز على النهوض والارتقاء برسالته؛ العلمية، والبحثية، والمجتمعية، بجانب جهوده الحثيثة؛ لتقديم الجانب التطبيقي للدراسات الأكاديمية مما يسهم بشكل كبير في ثقل خبرات ورفع كفاءة الطلاب والباحثين من الناحية؛ العملية، والتطبيقية في المجالات البحثية المختلفة، واختتم كلمته بالتأكيد على ريادة وتميز كلية العلوم بالجامعة فى البحث العلمي والنشر الدولي فى كافة المجالات.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور عبدالحميد ابوسحلي، أن هذه الورشة تعد واحدة من أنشطة مركز الفطريات المتنوعة، مشيرًا إلى دأب كلية العلوم على إقامة اللقاءات العلمية، والدورات، وورش العمل التدريبية، والتى تناقش أحدث ما توصل إليه العلم الحديث لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية؛ لإبقاء الطلاب والباحثين على إطلاع دائم على التطورات والتقنيات العلمية الحديثة وتدريبهم عليها.

وحول تفاصيل الورشة؛ أوضح الدكتور أحمد محرم أنها تشتمل على محاضرات ودروس عملية في عدة موضوعات ومحاور مهمة من بينها؛ التعريف بالمكافحة البيولوجية للآفات، وطرق تحضير الميكروبات المستخدمة في المكافحة البيولوجية، ودور السموم الميكروبية والإنزيمات في المكافحة البيولوجية، والأهمية الطبية لبعض الفطريات المستخدمة في المكافحة الحيوية، والفحص المجهري للأنواع الفطرية شائعة الاستخدام في المكافحة الحيوية.