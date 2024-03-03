يوم الشهيد| حتي لا ننسى.. الشهيد هشام بيومي ضحى بنفسه لنحيا آمنين

مع اقتراب حلول “يوم الشهيد” الذي تحتفل به مصر فى التاسع من مارس كل عام، نستذكر ببالغ الفخر والتقدير شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الزكية فداءً للوطن وحمايةً لترابه.

ففي هذا اليوم، نُخلد ذكرى أبطالنا الذين بذلوا أغلى ما يملكون من أجل عزة مصر وكرامتها، ونُكرم تضحياتهم العظيمة التي سطّرت صفحات خالدة في تاريخ الوطن.

ونُؤكد على أهمية وفاء الأجيال القادمة لتضحيات الشهداء، واستلهامهم من قصص بطولاتهم وشجاعتهم، والسير على نهجهم في حب الوطن والدفاع عنه.

في هذه الأيام، تحل ذكرى استشهاد المقدم طيار هشام حسني بيومي، أحد أبطال مصر الذين سطروا بدمائهم الزكية تاريخًا مشرفًا للوطن.

فقد ضحى هشام حسني بيومي بنفسه دفاعًا عن تراب مصر، تاركًا خلفه سيرة عطرة ونماذج مشرقة من البطولة والتضحية.

ونحن اليوم، نحتفل بذكرى استشهاده ونُخلد سيرته العطرة، ونُعلمه لأطفالنا ونفتخر به أمام جميع دول العالم.

وفي هذا اليوم كان المقدم طيار هشام حسني بيومى، عائدا من تنفيذ إحدى العمليات، ثم تعطلت طائرته فوق مدينة العريش، فكان عليه أن يقفز بالمظلة لإنقاذ نفسه، ولكنه اختار أن يضحي بحياته نظرًا لعلمه بمدى الكارثة التى ستحدث لو سقطت الطائره فوق المدينة، وما ستسفر عنه من خسائر، فاختاربروح المقاتل البطل المؤمن أن يضحي بحياته فداءً لأهل وطنه.

وقاد طائرته وهى تحترق إلى خارج المدينة بعيدا عن المناطق العمرانية، فهوت الطائره بقائدها، واستشهد البطل فداءً لأهل مصر، وبذلك انضم البطل إلى كتيبة الشهداء الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم وسطر أعظم ايات البطولة، وليضم اسمه في سجل أبطال مص، رحم الله كل من ضحي بالروح والدم والأهل من أجل أن يبقى هذا الوطن وأهله آمنين مطمئنين.

سلام علي من أتى الدنيا في صمت وأدى واجبه في صمت ورحل في صمت.

سلام علي من أمن الناس دون أن ينتظر مقابل وعلى من ضحى بعمره بأغلي ثمن لينال الشهادة على يد غادر لا يؤتمن.

وتحتفل مصر في يوم 9 مارس سنويا بيوم الشهيد للتأكيد على فكرة التضحية بالروح من أجل الكرامة والوطن والعطاء دون مقابل حيث يحتفل بالشهداء تخليدا للتضحية وقيمتها النبيلة التي قدموها لبلادهم، ويتم تكريم أسر الشهداء في هذا اليوم من قبل رئيس الجمهورية تأكيد على تخليد ذكراهم ودورهم البطولي والتضحية بدمائهم، وينيب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.

ويوم الشهيد هو ذكرى استشهاد واحد من أشهر العسكريين وأول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وهو الفريق أول عبدالمنعم رياض حيث استشهد في 9 مارس عام 1969 على يد العدو الصهيوني بعدما خاض معركة بطولية وأصبح هذا اليوم "عيد للشهداء المصريين".